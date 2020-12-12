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Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti
Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil şoförü ve yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Emet-Çavdarhisar karayolunun Yarış Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma Kurnaz ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz (60), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Fatma Kurnaz (54) Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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