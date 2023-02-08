Kütahyalı iki kardeş biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

Pazarlar Belediye Düğün Salonu'nda, 10 ilin etkilendiği depremde zarar görenlere yönelik açılan yardım kampanyasına vatandaşların yoğun desteği sürüyor. Kahramanmaraş meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi televizyonda izleyen Nazmiye Azra ve Şaziye Bulem Özalp kardeşler, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine kardeşi Nazmiye Azra ve Şaziye Bulem Özalp kardeşler kumbarasını deprem bölgesine yardım olarak gönderilmek üzere Pazarlar Belediyesi yetkililerine teslim etti. Paraları sayan görevlilerden 410 TL'lik makbuzunu alan yardımsever çocuklar bu şekilde kendisini iyi hissedeceğini söyledi.

Kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdiği için mutlu olduğunu belirten Özalp kardeşler, “Biriktirdiğimiz harçlıkları Deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderiyoruz. Depremle ilgili gelişmeleri televizyondan izledim. Oradaki kardeşlerime bir nebze de olsa katkı sunmak istedik" dediler.

Mustafa Bektaş

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