Kütüphane istatistikleri açıklandı

MİLLİ KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP SAYISI, 1 MİLYON 463 BİN 488 OLDU

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 463 bin 488 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 7 artarak 197 bin 216 oldu.

MİLLİ KÜTÜPHANEDEN YARARLANANLARIN SAYISI YÜZDE 0,6 ARTTI

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 0,6 artarak, 633 bin 999 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 10,3 azalarak 23 bin 747 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNİN SAYISI YÜZDE 1,4 ARTTI

Halk kütüphanelerinin sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 1,4 artarak bin 162 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNE KAYITLI ÜYE SAYISI YÜZDE 29,1 ARTTI

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 29,1 artarak 2 milyon 840 bin 504 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artarak 28 milyon 242 bin 986 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 2,5 azaldı.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDEKİ KİTAP SAYISI YÜZDE 7,4 ARTTI

Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6 artarak 598 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 7,4 artarak 17 milyon 600 bin 15 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon 912 bin 306 oldu.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KÜTÜPHANELERİNİN SAYISI YÜZDE 12,4 ARTTI

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 12,4 artarak 29 bin 690 oldu. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 13,3 artarak 30 milyon 263 bin 384 oldu.