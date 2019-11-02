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Kütüphaneyi kuran mahalleli kitap desteği bekliyor

Kütüphaneyi kuran mahalleli kitap desteği bekliyor
Kütüphaneyi kuran mahalleli kitap desteği bekliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Kayaköy Mahallesi'nde bulunan eski okula vatandaşlar tarafından kütüphane yapıldı. Mahalleli şimdi de kitap desteği bekliyor.

Köy halkının katkılarıyla yapılan okul kütüphanesi ve okuma salonu şimdi vatandaşlardan kitap bağışı bekliyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları kütüphanelerine kitap desteği verilmesini isteyen Cemal Baştaş, "Güzel bir kütüphanemiz var ama el birliğiyle açtığımız kütüphanede kitaplarımız eksik. Kütüphanemize kitap desteği bekliyoruz. Kitaplarınızı evde tozlanmaya mahkum etmeyin, onları bizlere gönderin, öğrencilerimiz ve halkımız yararlansın. Kütüphanemize kitap kazandırabilirsek, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak öncelikle hedeflerimiz arasında. Okumayan bir millet geçmişini, kültürünü ve tarihini bilemez. Bizler de en azından halkımıza tarih ve kültürlerini kitap okuma vesilesiyle öğrenmiş olur diye düşündük. Kitap bağışımıza vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Ahmet Altay

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