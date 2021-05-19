Kuveyt Kuleleri'ne Filistin bayrağı silüeti yansıtıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, aralarında çocuklarında bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kuveyt Kuleleri'ne, Filistin halkına destek amacı ile Filistin bayrağı silüeti yansıtıldı. Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı tarafından dün, Filistin halkını destek olmak amacı ile "Yanınızdayız" sloganıyla bir ay sürecek olan acil bir halk yardım kampanyası başlattığını duyurmuştu. Kulelerde bu kapsamda, bir ay boyunca Filistin bayrağı silüeti ile renklendirilecek.

Kuveyt'te yer alan bir su kulesi grubu olan kuleleri, 1971-1976 tarihleri arasında inşa edilmiş, 1979 tarihinde hizmete açılmıştı. Kuleler ayrıca, modern Kuveyt'in bir dönüm noktası ve sembolü olarak kabul edilmektedir.

Muhammed Rabah

