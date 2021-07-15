Kuveyt Türk'ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. 2017'de banka tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nin adını taşıyan fon, teknoloji odaklı ölçeklenebilir girişimlere erken ve büyüme aşaması yatırımları yapmayı hedefliyor. Bankanın, Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ilk yatırımcı olarak 25 milyon TL'lik bir kaynak sağlayacağı belirtildi.

Konuyu değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Lonca Girişimcilik Merkezi'ni, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin projelerini desteklemek ve fikirlerin hızlı şekilde katma değerli hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 2017 yılında kurduk.

2018 yılında ise KT Portföy'ün kurduğu Teknogirişim GSYF aracılığıyla sağlık, açık kaynak kodlu ön muhasebe ve finans programı, endüstriyel üretime yönelik 3 boyutlu yazıcı, görüntü işleme, yeni nesil SaaS araştırma ve pazarlama, satış sonrası oto hizmet ve işletmelere yönelik ‘son adım teslimat' teknolojileri alanlarında 7 şirkete yatırım yaparak katma değer ve nitelikli istihdam sağlama potansiyeli yüksek teşebbüslere destek olduk. Lonca Girişimcilik Merkezi ve Teknogirişim GSYF'de edindiğimiz bilgi ve tecrübemizin katkısıyla Lonca GSYF'yi kurduk ve ilk yatırımcı olarak 25 milyon TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen dönemde Lonca GSYF'yi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların da dâhil olduğu bir yapıda girişim ekosisteminin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, konu hakkında şöyle konuştu: “Lonca GSYF ile 2 yıllık süreç içinde teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz. Teknogirişim GSYF'de yatırım yaptığımız şirketlerin gösterdiği başarılı performans ve girişimcilerimizin talepleri, bizi erken aşamanın yanı sıra büyüme aşamasındaki girişimlere de yatırım yapmaya yönelik fon kurmaya sevk etti. Teknogirişim GSYF'de olduğu gibi Lonca GSYF'de de Lonca Girişimcilik Merkezi ve ekosistemdeki diğer kuluçka merkezleri ve sektörün diğer katılımcılarıyla olan yakın işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz”.

Teknogirişim GSYF'nin yatırım yaptığı girişimler şöyle açıklandı:

Akaunting: KOBİ'lere yönelik global ölçekte açık kaynak kodlu muhasebe ve finans yazılım çözümleri sunuyor.

Visiomex: Otomotiv ve beyaz eşya sektörüne yönelik görüntü işleme teknolojisi temelli kalite kontrol ürünleri geliştiriyor.

Ookuma: Endüstriyel üretime yönelik 3 boyutlu yazıcı teknolojileri alanında makine, malzeme ve yazılım üretimi gerçekleştiriyor.

Pollective: Markaların mikro hedeflemelerle tüketici geri bildirimi almasını sağlayan yeni nesil SaaS araştırma ve pazarlama platformu.

Bulut Klinik: Klinik ve doktorlara yönelik, klinik yönetimi ve ‘Teletıp' hizmetlerini tek bir SaaS platformu altında sunuyor.

Otovınn: Otomobil kullanıcılarının sürekli ihtiyaç duyduğu satış sonrası hizmetlerini tek bir platform altında toplayan bir girişim.

İletmen: İletmen, ‘Son Adım Teslimat' alanında işletmelere yönelik paket servis hizmeti sunan lojistik sektörü girişimi.