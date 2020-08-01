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Kuveyt, yüksek riskli 31 ülkeye uçuşları askıya aldı

Kuveyt, yüksek riskli 31 ülkeye uçuşları askıya aldı
Kuveyt, yüksek riskli 31 ülkeye uçuşları askıya aldı

Kuveyt, korona virüs salgını nedeni ile yüksek riskli olan 31 ülkeye uçuşları askıya aldı.

Korona virüs salgını uluslararası uçuşları etkilemeye devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeni ile yüksek riskli olan 31 ülkeye yapılan uçuşların ikinci bir emre kadar askıya alındığı duyuruldu. Uçuşların yasak olduğu ülkeler arasında Çin, İran, Meksika, İtalya ve Irak'ın yanı sıra Kuveyt'te çok sayıda vatandaşı olan Hindistan, Pakistan, Mısır, Filipinler, Lübnan ve Sri Lanka'da bulunuyor.

Öte yandan Kuveyt'te toplam vaka sayısı 67 bin 448'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.

Muhammed Rabah

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