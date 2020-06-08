İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuveyt'te camiler yeniden açılıyor

Kuveyt'te camiler yeniden açılıyor
Kuveyt'te camiler yeniden açılıyor

Kuveyt’te korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler Çarşamba günü yeniden ibadete açılacak.

Kuveyt Adalet, Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Fahd Al-Afasy, Kuveyt'te korona virüs salgını nedeniyle en az 3 ay kapalı kalan camilerin yeniden açılacağını duyurdu. Camiler ülke genelinde Çarşamba günü öğle namazından itibaren açık olacak. Al-Afasy yaptığı açıklamada “Üç ay boyunca camilerde namazlarımızı kılmadık, şimdi şartlara uyarak namaz kılalım. Camilerin açılışı sağlık yetkilileri tarafından belirlenen şartlar ve verilen fetvalar ile İçişleri Bakanlığı talimatlarını göz önüne alarak kararımızı aldık” dedi. El-Afasy, camilerde namazların, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacağını vurguladı.

Kuveyt Adalet, Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkenin en büyük camisi olan Mescid-i Kebir'de ise yalnızca cami çalışanlarının Cuma namazı kılabileceğini duyurdu. Camideki Cuma namazları canlı olarak devlet kanalından yayınlayacak.

Öte yandan, Kuveyt'te normalleşme sürecinin ilk adımı olarak geçen hafta camilerin açılışı için hazırlıklar başlatılmıştı. Ülke genelinde 10 gün boyunca camilerde sterilizasyon işlemleri yapılmıştı. Kuveyt'te toplam vaka sayısı 31 bin 848'e yükselirken toplam ölü sayısı 264 oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.