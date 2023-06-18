İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Kuveyt’te Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinden 15 bakandan oluşan yeni hükümet kuruldu.

Kuveyt'te 15 bakanın yer aldığı yeni hükümet Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinde kuruldu. Kabinede Petrol Bakanı olarak ise iş adamı Saad Al Barrak yer aldı. Yeniden düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Al-Sabah, geçtiğimiz günlerde yeniden başbakan olarak atanmış ve hükümeti kurma görevi verilmişti.

Kuveyt Anayasa Mahkemesi'nin, geçtiğimiz sene eylül ayında yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek, feshedilen parlamentonun 2020'deki haline getirilmesine karar vermesinin ardından geçtiğimiz mart ayında eski durumuna getirilen parlamento, mayıs ayında feshedilmişti. Kuveyt'te erken genel seçim düzenlenmişti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.