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Kuveyt'te son 24 saatte 825 Covid-19 vak'ası tespit edildi

Kuveyt'te son 24 saatte 825 Covid-19 vak'ası tespit edildi
Kuveyt'te son 24 saatte 825 Covid-19 vak'ası tespit edildi

Kuveyt'te son 24 saatte 825 yeni korona virüs vak'ası tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 97 bin 824’ye yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 825 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği ve toplam vak'a sayısının 97 bin 824'ye yükseldiği bildirildi. Bakanlık 4 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade ederken ülkede korona nedeniyle can kaybının 575'e ulaştığını belirtti. Açıklamada 9 bin 338 aktif vak'adan 94 vak'anın yoğun bakımda gerekli tedaviyi gördüğü aktarıldı. Açıklamaya göre ülkede son 24 saat içerisinde 5 bin 968‘den fazla korona testi yapılmasıyla, yapılan toplam korona virüs test sayısı 695 bin 556 oldu. Bakanlık 724 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini belirti.

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