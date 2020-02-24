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Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk koronavirüsü vakaları

Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk koronavirüsü vakaları
Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk koronavirüsü vakaları

Körfez ülkeleri Kuveyt ve Bahreyn’de ilk koronavirüsü vakaları doğrulandı. Kuveyt’te 3, Bahreyn’de ise 1 kişide virüs tespit edildiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü bu kez Kuveyt'e ve Bahreyn'e sıçradı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 1 Suudi vatandaşı dahil olmak üzere 3 kişinin korona virüsü taşıdığı belirtildi. Söz konusu 3 vakanın, İran'ın Meşhed kentinden tahliye edilen 700 kişi arasında olduğu ifade edildi. Suudi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Suudi vatandaşının durumu hakkında Kuveytli yetkililerle iletişim halinde olunduğunu aktarıldı.

Bahreyn'de ise Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Hastanın özel bir tıbbi ekibin gözetiminde Ebrahim Khalil Kanoo Tıp Merkezine gönderildiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, virüs bulunan ülkelerden gelen kişilerin 14 gün boyunca izlenmesi de dahil olmak üzere daha fazla önleyici tedbir alındığını da aktardı.

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