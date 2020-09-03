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Kuveyt'teki ilk kadın hakimler yemin ederek göreve başladı

Kuveyt'teki ilk kadın hakimler yemin ederek göreve başladı
Kuveyt'teki ilk kadın hakimler yemin ederek göreve başladı

Kuveyt tarihindeki ilk kadın hakimler yemin ederek göreve başladı.

Kuveyt tarihindeki ilk kadın hakimler bugün Yüksek Yargı Konseyi önünde anayasal yeminlerini ederek göreve başladı. Haziran ayı sonunda Yargıtay'a atanan 8 kadın hakim, diğer 46 hakim ile birlikte yemin etti. Ülke tarihinde ilk defa hakim olarak görev yapacak olan kadınların isimlerinin Fatima Abdel Moneim, Fatima Al-Kandari, Fatima Al-Farhan, Başayer Rakdan, Ruaa Al-Tabtabaei, Sanabel Al-Houti, Başayer Abdul Jalil ve Lulwa Al-Ghanim olduğu belirtildi.

Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi, 2013 yılında Adli Etüdler Enstitüsü'nde 2 yıl süreyle eğitim alacak 22 kadının başvurusunu onaylayarak, kadınların savcı olmalarının önünü açmıştı. Konsey, kadınların savcılık dairelerinde 5 yıl süre ile görev yapmasının ardından hakimliğe terfi edebileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Kuveyt Başsavcısı Dırar el-Asusi, 30 Haziran'da 8 kadın savcının hakimliğe terfi ettirilmesi yönünde karar almıştı. Asusi'nin aldığı karar "tarihi bir adım" olarak nitelendirilmişti.

Hamad Alnajjar

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