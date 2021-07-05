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Kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı
Kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz Salı günü 12.00 ile 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağışın beklenildiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin yaptığı yağış uyarısını paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Temmuz 2021 Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağışların Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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