İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi

İstanbul Zeytinburnu'nda kaçan kurbanlık dananın kuyruğundan tutarak metrelerce sürüklenen adam hastanelik oldu. Dananın peşinden sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi - Tıkla İzle

Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme'de kesime götürülen kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak koşmaya başladı. Kurban sahibi danayı kuyruğundan yakalayarak durdurmak istedi. Hızla koşan dana kuyruğunu bırakmayan sahibini metrelerce peşinden sürükledi. Çevredeki esnafın bağırması üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. Sürüklenmeden dolayı yaralanan kurban sahibi hastaneye kaldırıldı. Dananın peşinden sürüklendiği anlar ise anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

“Adam sürüklendi, kafasını vurdu”

Muharrem Çelik, “Dana aşağı doğru kaçtı. Adam da kuyruğundan tutmuş. Kuyruğunu bırakmıyor. Adam sürüklendi. Kafasını vurdu. O şekilde bırakmadı. Yukarıya döndü. Adam pert oldu. Ambulans geldi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Dehşet verici bir şey. ‘Dananın kuyruğunu bırak, döner' dedik. Anlamadı. İnatla tuttu. Bırakmadı. Sonuçta insan canı. Değer mi? Bırak, hayvan nereye gidecek? Yine yakalarsın” dedi.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş
 

İLGİLİ HABER
Antalyada firari dana araç trafiğinde ilerledi Antalya’da firari dana araç trafiğinde ilerledi
İLGİLİ HABER
Kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı Kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.