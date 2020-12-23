Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi

Olay saat 09.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1987 Sokak'ta yaşandı. Bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi, cadde üzerinde bulunan kuyumcuyu soyma girişiminde bulundu. Kuyumcu anne, kızın dükkanlarını açtığı sırada harekete geçen zanlılar, kar maskelerini taktı.

Kuyumcuya yaklaşan zanlılar, kapıda dükkanı açmaya çalışan Anne Yıldız Çakıl Zenbil'e içeri girmesini söyledi. Bu sırada Yıldız Zenbil'in üniversite öğrencisi kızı Deniz, şüphelilere karşı çıkarak eliyle itip bağırmaya başladı.

Anne Zenbil, ise kapıyı kapatarak alarmı çalıştırdı. Alarm sesiyle panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dükkanlarının önünde donakalan anne ve kızı şoku atlattıktan sonra şüphelilerin peşlerinden koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anne kız şüphelileri kovaladılar

Yaşananları anlatan üniversite öğrencisi Deniz, "Annemle sabah dükkanı açmaya geldik. Annem eğilip kapıyı açarken ben de etrafa bakıyordum. İki kar maskeli kişinin, bize doğru yürüdüğünü gördüm. Anneme “dur açma” dedim annem de 'tiplere bak' dedi. Bana gir içeri dediler, ben de ittim, o sırada alarm çalmaya başlayınca kaçtılar. Biz şoku atlatınca arkalarında 300 metre kovaladık. Çok korktuk gerçekten çığlık çığlığa koştuk. Şok olduk reflekslerimizle hareket ettik" ifadelerini kullandı.

Erdal Can İçelli

