Kuyumcu Türkan: 'Ülkede bir sıkıntı yok, ülkeye müdahale yapılıyor'

Diyarbakır Kuyumcular Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, global kriz nedeniyle doların arttığını kaydederek, altın al-sat yapanları uyardı. Bu süreçte dış ülkelerin müdahalesi sonucu altın ve dolar fiyatlarının arttığını kaydeden Türkan, güvenilir limanın altın olduğunu, uzun vadede yatırım yapılması gerektiği tavsiyelerinde bulundu.

“Biz her zaman altını tavsiye ediyoruz, altın yatırımcısı muhakkak kazanmıştır"

Yapılan müdahalelerin düzeleceğini vurgulayan Türkan, Türkiye'de yönetim boşluğunun olmadığını da hatırlattı. Türkan, “Ülkede bir sıkıntı yok, ülkeye zaten müdahale yapılıyor. Normalde global bir krizdir, ülkede şu an ekonomi okuyan, bilen, yorumlayan insanlara da bakıyoruz. Yani doların bu kadar değerlenmesi, altının bu kadar değerlenmesi anormal bir durum. Bu konuda gereken yapılacak. Kimse şu an pozisyonunu değiştirmesin, muhakkak zarar eder. Altını yatırım için alanlar bekletsin ama al-sat yapanlar muhakkak bu işin ceremesini çekecek" dedi.

"Kağıt yanar ama altın yanmaz. Güvenilir liman altındır"

Ülke ekonomisine yönelik çeşitli oyunlar oynandığını belirten Türkan, daha sonra şunları kaydetti:

"Bizde bir söz var, kağıt yanar ama altın yanmaz. Güvenilir liman altındır, vatandaşlar altın alıyor, altında satıyor. Piyasada para da var, altın da var, euro da var. Bir sıkıntı yok bu konuda. Gel-gitler sadece spekülatif hareketlerdir. Onu da muhakkak rayına oturturuz diye düşünüyoruz.”

Murat Başal - Rıdvan Kılıç



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https://www.iha.com.tr/haber-sehidin-kani-yerde-kalmadi-1000800/

Şehidin kanı yerde kalmadı!

https://www.iha.com.tr/haber-sehidin-kani-yerde-kalmadi-1000800/