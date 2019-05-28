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Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Isparta’da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı ve kuyumcu ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir süredir aranan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı Mehmet G., Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 

FETÖ'den aranan kuyumcu Eğirdir'de yakalandı 

Eğirdir ilçesinde ise bir süredir aranan Bekir Mustafa K. isimli kuyumcu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY kapsamında ‘Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla arandığı tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen eski müdür yardımcısı Mehmet G. ile aranan kuyumcu Bekir Mustafa K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Tutuklanan zanlılar, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.  

Feti Kılıç

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