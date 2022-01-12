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Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı

Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı

Sultangazi’de girdiği kuyumcu dükkanda içerisinde 500 bin liralık altın olan çantayı çalan şüpheli kameraya yansıdı.

Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay dün Sultangazi'de bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre kuyumcu toptancısı Ümit Salihoğlu, Sultangazi'deki bir kuyumcuya geldi. Salihoğlu içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın olan çantasını dükkandaki sehpaya bıraktı. Salihoğlu'nun dalgınlığından faydalanan bir şahıs, sehpada duran çantayı alarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Çantasının çalındığını fark eden Salihoğlu, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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