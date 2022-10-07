Kuyumcukent'te altın hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te atölyesi olan Ömer H., atölye çalışanı Ahmet Ö.'ye farklı bir atölyeye götürmesi için 2.5 kilogram altın verdi. Ancak daha sonra çırağa ulaşamayan Ömer H., polis merkezine giderek Ahmet Ö'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Silivri'de günübirlik bir apartta olduğu tespit edildi. Silivri İlçe Jandarma komutanlığı ile koordineli olarak bahse konu aparta düzenlenen operasyonla Ahmet Ö. yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo 155 gram altın ile 6 bin 600 TL para ele geçirildi. 1 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, 6 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

Çırağın kucağında altınlarla kaçma anı ise kameraya yansıdı.

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