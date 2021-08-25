Kuyumcukent'te yangın paniği

Yangın saat 06.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'teki bir altın imalathanesinin asit kazanın olduğu katta çıktı. Çıkan yangın dumanı imalathaneye ve binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan imalathane çalışanları ve güvenlik ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, çalışmalara başladı.

İşçiler de yangına müdahale etti

Atölyede asit kazanından dolayı çıkan yangın sonucu korku yaşayan iş yeri çalışanları da itfaiyenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan imalathanenin etrafındaki atölyeleri önlem amacıyla tahliye etti. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın esnasında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan





