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Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler yakalandı, bir kadın tutuklandı

Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler yakalandı, bir kadın tutuklandı
Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler yakalandı, bir kadın tutuklandı

Elazığ’da kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satarak dolandıran 2’si kadın 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki farklı kuyumcu sahte altın suretiyle 15 bin TL dolandırıldı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2'si kadın 3 kişi tespit edildi. Şüphelilerin olayın ardından araçla Malatya'ya gittiği belirlendi. Aynı gün Malatya'da yapılan çalışmalar doğrultusunda şüpheliler yakalanarak Elazığ'a getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erkan Bay
 

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