Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Gölbatmaz Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu G.A. isimli kadın, 16 gram ağırlığında 9 bin TL değerinde bulunan sahte altın bileziği kuyumcuya satarak olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan olay anları ise iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



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