İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı

Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı
Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı

Adıyaman’da bir kuyumcuya girerek sahte altın bilezik satan yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Gölbatmaz Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu G.A. isimli kadın, 16 gram ağırlığında 9 bin TL değerinde bulunan sahte altın bileziği kuyumcuya satarak olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan olay anları ise iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.