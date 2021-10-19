İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli sahte altınlarla yakalandı

Kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli sahte altınlarla yakalandı
Kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli sahte altınlarla yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 ayrı kuyumcuya sahte altın vererek dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından sahte altınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te 3 ayrı kuyumcudan sahte altın ihbarı alan polis ekipleri, bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile kuyumcularda bulunan güvenlik kameralarını incelemedi. Yapılan çalışmalar neticesi kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen H.L. ve V.C. isimli şahıslar hakkında operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonla H.L. isimli şahıs Kartepe'de V.C. isimli şahıs ise Sakarya'da sahte altınlarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Fehime Kartal

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.