Kuyumcuyu soymaya geldi, korkup kaçtı

Olay, 3 Haziran Cuma günü meydana geldi. Saat 14.25 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.