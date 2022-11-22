Kuzen cinayetine haksız tahrik indirimi istendi

Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Özgür B., taraf avukatları ve maktul Ali Kemal Bayır'ın ailesi katıldı. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın suçu 'haksız tahrik' altında işlediğine kanaat getirerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Maktul Ali Kemal Bayır'ın ailesi, sanığa tahrik indirimi uygulanmamasını talep ederek, olayın planlı şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

"Olayda planlama ve tasarlama yok"

Mütalaaya karşı savunması için söz hakkı verilen Özgür B., "Olayda planlama ve tasarlama yok. Olay yerine sadece çocuklarımı görmeye gitmiştim, Ali'nin orada olduğunu bilmiyordum. Ali'yi öldürmek için oraya gitmedim. Kendisi bana bıçakla saldırdığı için kendimi korumak amacıyla ben de bıçağı salladım. Öldürme kastım kesinlikle yoktu" dedi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Fehime Kartal



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