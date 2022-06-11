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Kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Adana’da sabah saatlerinde kuzeni tarafından başından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.C saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz'ın (24) evine gitti.

H.C bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Samet Caymaz'ı başından tabancayla vurdu. Ardından H.C evden çıkarak kaçtı.

Samet'in babası ve annesi durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Samet'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye
 

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