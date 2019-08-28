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Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2'si ağır 4 yaralı

Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2'si ağır 4 yaralı
Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2'si ağır 4 yaralı

İstanbul’da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2’si ağır 4 yaralı - Tıkla İzle

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada kurşunlar havada uçuşurken çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Kuzenlerin silahlı kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar art arda birbirlerine ateş ediyor. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşıyor.  

İzzet Aydın
 

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