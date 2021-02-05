Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C., halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oynamaya başladı. O sırada A.H.C. babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. A.H.C.'nin elinde bulunan av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.'nin boynuna isabet etti. Olay yerinde ağır yaralanan küçük kızın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri küçük kızın hayatının kaybettiğini belirledi. Yakınları sinir krizi geçirirken ekipler A.H.C.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. A.H.C.'nin babası olayı duyar duymaz evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Elyesa Polat - Hüseyin Yılmaz

