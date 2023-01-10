Kuzey Amerika Liderler Zirvesi, Meksika'da başladı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Kuzey Amerika Liderler Zirvesi başladı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ev sahipliğinde Ulusal Saray'da düzenlenen zirveye ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau katılıyor. Öğle yemeğinin ardından yerel saatle 13.30'da başlayan ve yaklaşık 2 saat sürecek resmi toplantının ardından liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Liderlerin, toplantıda ekonomi, iklim değişikliği, güvenlik, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularını ele alması bekleniyor.

Biden, Obrador ve Trudeau, en son olarak Kasım 2021'de Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

ABD, Kanada ve Meksika ırkçılığa karşı anlaşma imzaladı

Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly bir araya gelerek Kuzey Amerika İttifakı Irksal Kapsayıcılık ve Eşitlik Bildirgesi'ni imzaladı. Anlaşma sonrası açıklama yapan Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, ırkçılığın cinsiyet ve sosyal eşitsizlikle yakından ilişkili olduğunu ifade ederek, üç ülkenin de iç politikalarında ırkçılık konusunda benzer düşünceye sahip olmalarının büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaptı.

Dün Biden ve Obrador ikili görüşme gerçekleştirdi

ABD Başkanı Biden ve Meksika Devlet Başkanı Obrador, üçlü zirve öncesi dün Ulusal Saray'da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Biden, Meksika'nın, her iki ülke halkı için barış ve refaha dayalı daha iyi bir gelecek arayışında gerçek bir ortak olduğunu ifade etmiş, iki ülkenin daha güçlü bir ortaklık kurarak daha güçlü çözümler sunmaya kararlı olduğunu belirtmişti.

Kuzey Amerika Liderler Zirvesi 2005 yılından bu yana her yıl ya da iki yılda bir kez gerçekleştiriliyor. Üçlü zirve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde 2017 ile 2021 yılları arasında yapılmamıştı.

Saim Sevinç



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