Kuzey Denizi'ndeki TotalEnergies'e ait açık deniz petrol ve gaz tesisi yakınında yetkisiz dron faaliyeti

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntılarının sabotaj olduğu üzerinde olduğu durulurken, Kuzey Denizi'ndeki TotalEnergies'e ait açık deniz petrol ve gaz tesisi yakında "yetkisiz dron faaliyeti" tespit edildi.

TotalEnergies tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Denizi'ndeki Halfdan B petrol ve gaz sahasında yetkisiz insansız hava aracı faaliyeti gözlemlendi" ifadelerini kullanarak, söz konusu olayın dün yaşandığını belirtti. Açıklamada, güvenlik prosedürleri doğrultusunda gerekli adımların atıldığı ve yetkililerle yakın temas halinde olunduğunu ifade edildi.

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