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Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattı

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattı
Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattı - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan paylaşımda, Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde teröristlerin 4 farklı noktadan yaptıkları sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in kahramanlıkları arkadaşları tarafından anlatıldı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor" denildi.  

Beyazit Cebeci
 

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