İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur” denildi.

Musa Erdoğan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.