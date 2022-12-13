Kuzey Irak'ta PKK'ya Mehmetçik yumruğu! 8 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" paylaşımında bulundu.

Ara, Bul, Yok Et!



Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.#MSB pic.twitter.com/7CXJneCSlQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2022

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