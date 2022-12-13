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Kuzey Irak'ta PKK'ya Mehmetçik yumruğu! 8 PKK'lı terörist etkisiz

Kuzey Irak'ta PKK'ya Mehmetçik yumruğu! 8 PKK'lı terörist etkisiz
Kuzey Irak'ta PKK'ya Mehmetçik yumruğu! 8 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" paylaşımında bulundu.

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