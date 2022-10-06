Kuzey Kore 2 yeni balistik füze fırlattı

Geçtiğimiz günlerde Japonya üzerinden fırlattığı orta menzilli balistik füze ile bölgede gerilimin artmasına neden olan Kuzey Kore'den yeni bir füze testi daha geldi. Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni balistik füze ateşlediği açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin Pyongyang'ın iç kesimlerinden doğuya doğru yerel saatle 06.00 ve 06.15 sularında fırlatıldığı belirtilirken, ilk füzenin 100 kilometrelik bir maksimum irtifada yaklaşık 350 kilometre yol aldığı açıklandı. İkinci füzenin ise 50 kilometrelik bir maksimum irtifada 800 kilometre uçtuğu kaydedilirken, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edildi. Pyongyang son iki hafta içinde 6. füze denemesini gerçekleştirirken, 2022 yılının başından füze testlerinin sayısı ise 24'e yükseldi.

Burak Ersoy

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.