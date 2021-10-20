Kuzey Kore: 'Deniz altından fırlatılan balistik füze test ettik'

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği ve bölgede tansiyonu yükselten son silah denemesinin detayları netleşmeye başladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Savunma Bilimleri Akademisi'ne dayandırdığı haberde dün denizaltından balistik füze denemesi yapıldığını duyurdu. Haberde yeni silahın "çok yönlü hareket kabiliyeti de dahil olmak üzere birçok gelişmiş kontrollü güdüm teknolojisine sahip olduğu" belirtildi.

Gerilimi arttırmıştı

Japonya Savunma Bakanlığı, Pyongyang'ın dün Japonya saati ile 10.15 ve 10.16 sularında 2 balistik füze ateşlediğini açıklamış, füzelerin Japon Denizi'ne düştüğü belirtilmişti. Füzelerden birinin 50 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına isabet etmeden önce yaklaşık 600 kilometre boyunca düzensiz bir yörüngede uçtuğu kaydedilmişti. Uçuş mesafesi ve nereye düştüğü araştırılan diğer füzenin ise denizaltından fırlatılan bir balistik füze olabileceği ihtimaline dikkat çekilmişti.

Bu yılki dördüncü deneme

Üçü yaklaşık son 1 ayda olmak üzere bu yıl 4 füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang'ın eylemleri bölgede gerilimi arttırmış, Kuzey Kore'nin silah programı Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere uluslararası toplumu alarma geçirmişti.

Burak Ersoy