Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor

Yeni yıl ile birlikte savunma teknolojilerine yönelik denemelere hız veren Kuzey Kore, bir silah testi daha gerçekleştirdi. Japonya ve Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, yerel saat ile 14.55'de Pyongyang'dan yeni bir füze ateşlendiğini duyurdu. ABD ile iş birliği içinde fırlatılan yeni füzenin analiz edildiği belirtilirken, hava yolu ve deniz trafiği güvenliğine ilişkin bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığı da ifade edildi. Son deneme, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 3'üncü füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

Bu ay üçüncü deneme

Pyongyag, 5 Ocak tarihinde hipersonik bir füze denemesi gerçekleştirmiş, 700 kilometre uzaklıktaki belirlenmiş hedefin başarı ile vurulduğu açıklanmıştı. Başka bir hipersonik füzeyi daha 11 Ocak'ta ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada bin kilometre uzaklıktaki hedefin başarılı şekilde hedef alındığını duyurmuştu. Öte yandan son denemenin geliştirilen hipersonik silah sisteminin genel teknik özelliklerinin nihai doğrulamasını amaçladığı belirtilirken, hipersonik füze geliştirme çalışmalarının ülkenin 5 yıllık savunma planında en yüksek stratejik öneme sahip olduğu hatırlatılmıştı.

Pyongyang'ın en önemli silahlarından biri

Pyongyang yönetimi, geçen yıl Eylül ayında ilk kez hipersonik füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan ve ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen hipersonik füzeler bir kez daha dünya gündemine oturmuştu. Geleneksel savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi imkansız olan hipersonik füzelerin, geleceğin savunma teknolojisi olarak görüldüğü de kamuoyuna yansımıştı.

Burak Ersoy

