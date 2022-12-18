Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programına devam eden Kuzey Kore'den bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım geldi. Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru iki yeni füze ateşlediği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzelerin yerel saatle 11.13 ve 12.05 arasında fırlatıldığını açıklarken, Japonya Savunma Bakanlığı ise 550 kilometre irtifaya ulaşan ve 500 kilometre mesafe kat eden füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü duyurdu. Japonya hükümeti, denemenin ardından Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi protesto etti.

Fırlatılan füze sayısı 65'e yükseldi

Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz cuma günü yeni tip bir stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları çerçevesinde "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor" teknolojisinin başarı ile test edildiğini açıklamıştı. Kuzey Kore, bugün test edilen iki füze hariç yılın başından bu yana 63 füze fırlattı.

Burak Ersoy

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