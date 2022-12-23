Kuzey Kore Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

Kuzey Kore yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze denemelerine devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne yerel saatle 16.32'de iki kısa menzilli balistik füze (SRBM) ateşlediği bildirildi. Pyongyang'daki Sunan bölgesinden fırlatılan iki füzenin yaklaşık 250 kilometre ve 350 kilometre mesafe kat ettiği aktarıldı.

Füze denemesinin yalnızca Kore Yarımadası'nda değil, uluslararası toplumda da barış ve istikrara zarar veren "önemli bir provokasyon eylemi" ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının "açık" ihlali olduğu kaydedildi. "Bunları kınıyor ve derhal durma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna ezici bir şekilde yanıt verme yeteneklerine dayalı sağlam hazırlık duruşunu sürdürecektir" denildi.

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