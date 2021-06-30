Kuzey Kore lideri Kim, Covid-19 ile mücadelede hükümet yetkililerini azarladı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Covid-19 verileri açıklamayan Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong-un, üst düzey hükümet yetkililerini Covid-19 ile mücadelesinde başarısız oldukları gerekçesiyle azarladı. Kuzey Kore medyası, Kim Jong-Un'un Kore İşçi Partisi'nin üst düzey yetkililerini korona virüs salgınında alınan uzun vadeli tedbirleri uygulamadıkları ve görevlerinde ihmallerde bulundukları gerekçesiyle Kore İşçi Partisi Politbürosu'nu toplantısına çağırdığını duyurdu. Kuzey Kore medyası, üst düzey yetkililerin görevlerini ihmal etmesi ve alınan tedbirleri uygulamaması sonucu devletin ve halkın güvenliğinin sağlanmasında büyük bir krize neden olduğu ve ciddi sonuçlar meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan toplantıda aralarında merkez komite sekreteri ve çeşitli devlet kurumlarının yetkililerinin de yer aldığı birkaç Politbüro üyesinin görevlerinden alınarak yerlerine yeni yetkililerin getirdiği aktarılırken, parti içinde yaşanan sarsıntıların Covid-19 salgını ile ilgili görevlerin ihmaliyle ilgili olup olmadığına ilişkin bir açıklamada yapılmadı.

Kuzey Kore'de sağlık projelerinde çalışan ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Kee B. Park yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin halkının Covid-19'a karşı korunmasını ulusal bir hayatta kalma meselesi olarak ele aldığını ve salgın karşıtı kararların, ülkenin bazı en üst düzey yetkilileri tarafından alındığını bildirdi. Park, "Kuzey Kore'nin stratejisinin temel amacı, Covid-19'un ülkeye girmesini dahi önlemek ve aynı zamanda tedavi yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra aşı temin etmektir" dedi.