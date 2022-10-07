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Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğum günü mesajı

Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğum günü mesajı
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğum günü mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği doğum günü mesajında "Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD'nin ve ona bağlı güçlerin tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor. Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 70. doğum günü vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan açıklamaya göre Kim, mesajında Putin'e hitaben "Uzun yıllar devlet başkanlığının ağır sorumluluğunu üstlenerek, gayretli faaliyetleriniz ile güçlü Rusya'yı inşa etmek için büyük stratejik hedefe ulaşmada önemli başarılar elde ettiniz" ifadelerini kullandı.

Burak Ersoy
 

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