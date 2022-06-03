Kuzey Kore liderinden Kraliçesi Elizabeth'e tebrik mesajı

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak adına ilan edilen resmi tatilin başlamasının ardından, Kuzey Kore'den sürpriz bir jest adımı geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lider Kim Jong Un'un İngiltere'ye Kraliçe II. Elizabeth ve İngiliz halkını tebrik eden bir mesaj gönderdiği kaydedildi. Mesajın içeriğine dair detay paylaşılmazken, Pyongyang'ın bu adımı sürpriz olarak karşılandı.

Öte yandan, 2000 yılında Kuzey Kore ve İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından, Pyongyang yönetimi tarafından dönemin Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong Nam aracılığıyla ilk olarak 2001 yılında, daha sonra da farklı vesilelerle Kraliçe Elizabeth'e tebrik mesajları gönderildiği açıklandı.

Karşılıklı jest

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in, geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de kuruluşunun 73. yılını kutlayan Kuzey Kore'ye tebrik mesajı gönderdiği kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore basını mesajda, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı ulusal gününü kutlarken, kendilerine gelecek için iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerinin yer aldığını duyurmuştu.

Resmi tatil başlamıştı

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları çerçevesinde ilan edilen 4 günlük resmi tatil dün başlamıştı. Tatil süresince ülke çapında halka açık çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenleneceği açıklanmıştı.