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Kuzey Kore nükleer programa devam edeceğini duyurdu

Kuzey Kore nükleer programa devam edeceğini duyurdu
Kuzey Kore nükleer programa devam edeceğini duyurdu

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, ABD tehdidi geçmedikçe nükleer programın kaldırılmayacağını duyurdu.

Kuzey Kore'ya yönelik yapılan uluslararası yaptırımların kaldırılması için sürdürülen Kore'nin nükleer silahsızlaştırılması süreci çıkmaza girdi. Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silahlarını kaldırmadığı sürece, asla tek taraflı olarak nükleer programdan vazgeçilmeyeceğini duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansınca yayınlanan bildiride, "ABD şimdi Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlaştırılması anlamını öğrenmeli ve özellikle coğrafyayı doğru şekilde incelemelidir" denildi.

Kuzey Kore tarafı, yarımadanın tamamen nükleer silahlardan arındırılması gerektiğinin altını çizerek, "Kore Yarımadası'ndan bahsettiğimizde, ülkemizin toprakları ve aynı zamanda ABD'nin nükleer silahlar dahil olmak üzere askeri gücünün bulunduğu Güney Kore'yi de kapsamaktadır. Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması, sadece Güney Kore ve Kuzey Kore'den değil, aynı zamanda Kore Yarımadası'na komşu bölgelerden gelen tüm nükleer tehdit kaynaklarının ortadan kaldırılması anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

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