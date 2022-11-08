Kuzey Kore, Rusya'ya silah sağladığı iddialarını yalanladı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby'nin Kuzey Kore'nin Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya gizlice çok sayıda top mermisi sağladığını açıklamasının ardından, Kuzey Kore'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığından bir yetkili tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) yapılan açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore ile Rusya arasında silah alışverişi olduğuna dair temelsiz bir dedikodu yaydığı" belirtildi. "ABD'nin bu tür hareketlerini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye karşı dayanaksız yaptırım kararlarına başvurmasını sağlayarak uluslararası arenada Kuzey Kore'nin imajını zedelemeye yönelik düşmanca girişimlerin bir parçası olarak görüyoruz" denilen açıklamada, "Rusya ile hiçbir zaman silah alışverişi yapmadığımızı ve gelecekte de böyle bir planımızın bulunmadığını bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Burak Ersoy

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