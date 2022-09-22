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Kuzey Kore Rusya'ya silah satışı iddialarını yalanladı

Kuzey Kore Rusya'ya silah satışı iddialarını yalanladı
Kuzey Kore Rusya'ya silah satışı iddialarını yalanladı

Burak Ersoy PYONGYANG (İHA) - Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'ya daha önce hiç silah ve mühimmat ihraç edilmediğini ve böyle bir planları da olmadığını açıkladı.

ABD basınının istihbarat belgelerine dayandırdığı ve Pyongyang'ın Moskova'ya top mermisi ve roket sattığı yönündeki haberlere Kuzey Kore'den yalanlama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Teçhizat Bürosu Genel Direktör Yardımcısı tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda ABD ve diğer düşman güçler, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarını ihlal ettiğinden bahsederek Rusya ile arasında bir silah anlaşması yaptığı dedikodusunu yaymıştır" ifadeleri kullanıldı.

Önemli satır başı

  • ABD hükümeti konu hakkında açıklama yapmıştı

     

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