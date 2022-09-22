Kuzey Kore Rusya'ya silah satışı iddialarını yalanladı

ABD basınının istihbarat belgelerine dayandırdığı ve Pyongyang'ın Moskova'ya top mermisi ve roket sattığı yönündeki haberlere Kuzey Kore'den yalanlama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Teçhizat Bürosu Genel Direktör Yardımcısı tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda ABD ve diğer düşman güçler, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarını ihlal ettiğinden bahsederek Rusya ile arasında bir silah anlaşması yaptığı dedikodusunu yaymıştır" ifadeleri kullanıldı.

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ABD hükümeti konu hakkında açıklama yapmıştı





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