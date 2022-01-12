Kuzey Kore silah denemesini doğruladı

Son günlerde ardı ardına yaptığı füze denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği son silah testini doğrulayarak silahla bin kilometre uzaklıktaki hedefin başarılı bir şekilde vurulduğunu açıkladı. Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen füzenin teknik detayları hakkında detaylı bilgi aldığı aktarılan lider Kim Jong-un'un fırlatmayı bizzat izlediği ifade edilirken, Kim'in deneme sürecinde elde edilen başarıları takdirle karşıladığı

ve geliştirme çalışmalarında emeği geçen yetkilileri tebrik ettiği vurgulandı. Ayrıca Kim'in Kuzey Kore'nin caydırıcı askeri gücünün sürekli ve kitlesel olarak güçlendirilmesi ve ordunun modernizasyonu için verilen mücadelenin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

Son gerçekleştirilen denemenin geliştirilen hipersonik silah sisteminin genel teknik özelliklerinin nihai doğrulamasını amaçladığı belirtilirken, hipersonik füze geliştirme çalışmalarının ülkenin 5 yıllık savunma planında en yüksek stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore tepkilere aldırmıyor

Nükleer silah programı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in (BM) uyguladığı yaptırımlara rağmen silah geliştirme çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz hafta yeni bir füze denemiş ve silahın hipersonik füze olduğu açıklanmıştı. Dün de Güney Kore ve Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Japon Denizi'ne doğru yeni bir füze fırlattığı bildirilmişti.

5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan hipersonik füzeler, ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket ediyor. Hipersonik füzeler, geleneksel savunma sistemleri tarafından tespitinin zor olması nedeniyle geleceğin savaş teknolojisi olarak görülüyor.

Burak Ersoy

