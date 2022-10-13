Kuzey Kore: 'Uzun menzilli seyir füzeleri başarıyla test edildi'

Eylül ayı sonundan itibaren gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin dün başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Lider Kim Jong-Un'un test atışlarını bizzat denetlediği belirtilirken, ülkenin batı kıyısından fırlatılan füzelerin yaklaşık 2 saat 50 dakika yol kat ettikten sonra 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri isabetli bir şekilde vurduğu kaydedildi. "Füze testlerinin, Kore Halk Ordusu'nun taktik nükleer operasyon birimlerinde konuşlandırılan uzun menzilli stratejik seyir füzelerinin savaş verimliliği ve gücü ile genel operasyonel uygulama sisteminin teknik güvenliğini daha da artırma amacı taşıdığı" belirtilirken, lider Kim Jong-Un'un deneme sonucundan büyük memnuniyet duyduğu açıklandı.

Burak Ersoy



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