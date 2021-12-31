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Kuzey Kore'de maskeli yeni yıl kutlaması

Kuzey Kore'de maskeli yeni yıl kutlaması
Kuzey Kore'de maskeli yeni yıl kutlaması

Kuzey Kore, 2022’ye görkemli havai fişek kutlamasıyla girerken, halkın maskeli olması dikkat çekti.

Kuzey Kore’de maskeli yeni yıl kutlaması - Tıkla İzle

Kuzey Kore, başkent Pyongyang'taki meydanda düzenlenen törenle TSİ 18.00'de 2022'ye "merhaba" dedi. Yaklaşık 1 saat önce başlayan kutlamalarda, dans gösterileri yapılırken, şarkıcılar da sahne aldı. Yeni yıla dakikalar kala saygı duruşunda bulunuldu ve Kuzey Kore bayrağı göndere çekildi. Saatler 00.00'yı gösterince havai fişekler ateşlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hükümet, daha önceki açıklamalarında ülkede hiç Covid-19 vakası görülmediğini savunmuştu, ancak kutlamalarda izleyicilerin maskeli olması dikkat çekti. Kuzey Kore'de yeni yıl kutlamaları, anbean devlet medyası tarafından yayınlandı.

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