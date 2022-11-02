Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha

Kuzey Kore'nin ardı ardına gelen füze denemeleri ve ABD - Güney Kore ittifakının yürüttüğü ortak tatbikatlar Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Pyongyang yönetiminden gerilimi artıracak bir açıklama daha geldi. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin an itibariyle gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatının "katılan personel sayısı ve ölçek olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni hedef alan agresif ve kışkırtıcı bir askeri tatbikat olduğunu" söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'nın, "Kuzey Kore hükümetini yok etme" misyonunu nükleer stratejisinin ana hedefi olarak belirlediğini savunan Pak, Güney Koreli askeri yetkililerin ise "Pyongyang'ın nükleer silah kullanması halinde Kuzey Kore hükümetinin yok edilmesi gerektiği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. "ABD ve Güney Kore'nin pervasız askeri hamlelerinin Kore Yarımadası'nda istikrarsızlığa neden olduğunu" ifade eden Pak, "ABD'nin askeri blöfü, Kore yarımadasında diğer bölgelerde olduğu gibi asla işe yaramaz" dedi.

Burak Ersoy

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