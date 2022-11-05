Kuzey Kore'den ABD'ye: 'En sert şekilde karşılık vereceğiz'

ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştiği ortak askeri tatbikatın ardından silah denemelerine hız kazandıran Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa "kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı" belirtildi. Pyongyang'ın uyarılarının "Kore Yarımadası'nda istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaya dönük barışçıl çabaların ve sabrın bir tezahürü olduğu" kaydedildi.

Kuzey Kore'den ABD'ye kınama

ABD'nin "caydırma ve herhangi bir provokasyonla başa çıkma bahanesi altında saldırganca ortak hava tatbikatları düzenlediği ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa önlemleri üzerine başlangıçta 4 Kasım'a kadar planlanan eğitimlerin süresini uzatmaya karar verdiği" vurgulandı. Açıklamada, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devletin güvenliğine ciddi bir tecavüz ve uluslararası toplumun Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrar arzusuna karşı meydan okuma olan sorumsuz ve pervasız eylemlerini kınamaktadır" denildi.

Burak Ersoy



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.