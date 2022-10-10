Kuzey Kore'den son füze denemelerine ilişkin açıklama: 'Taktik nükleer tatbikatların parçası'

Bu senenin başından bu yana 25 farklı füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olan Kuzey Kore'den son silah testlerine ilişkin açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, "Kore Halk Ordusu'nun (KPA) taktik nükleer operasyon birimlerinin, ülkenin savaş caydırıcılığı ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini değerlendirmek üzere 25 Eylül'den 9 Ekim'e kadar askeri tatbikatlar düzenlediği" bildirildi. "Düşmanlara yönelik ciddi bir uyarı olduğu" belirtilen tatbikatların Kore Yarımadası'nda ABD ve Güney Kore tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatlar sırasında yapıldığı vurgulanırken, haberde "Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu, Eylül ayının ikinci yarısında Kore Yarımadası'nda hüküm süren siyasi-askeri durumu ve geleceğini görüştükten sonra, devletimizin savaş caydırıcılığının güvenilirliğini ve muharebe gücünü kontrol etmek, geliştirmek ve düşmanlara güçlü bir askeri uyarı göndermek için farklı seviyelerde gerçek bir savaş simülasyonu altında askeri tatbikatlar düzenlemeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Burak Ersoy



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.